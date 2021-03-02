علاجات منزلية للجيوب الأنفية

يتشكى الكثير من الأشخاص من مشكلة الجيوب الأنفية ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، أبرزها تقلبات الجو ودرجة الحرارة، لذلك نكشف عن بعض أنماط الحياة التي يمكن أن تخفف من التهاب الجيوب الأنفية.

يمكن أن تساعد خطوات المساعدة الذاتية هذه في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

الحصول على الراحة:

تساعد الراحة الجسم في محاربة العدوى والتعافي بسرعة.



بلل تجاويف الجيوب الأنفية:

ضع منشفة على رأسك وأنت تستنشق بخار وعاء به ماء ساخن، حافظ على البخار موجهًا نحو وجهك أو خذ حمامًا ساخنًا واستنشق الهواء الدافئ الرطب سيساعد ذلك في تخفيف الألم ويساعد على تصريف المخاط.



اشطف ممرات الأنف:

استخدم زجاجة ضغط مصممة خصيصًا أو وعاء neti يمكن أن يساعد هذا العلاج المنزلي ، المسمى بغسل الأنف ، في تنظيف الجيوب الأنفية.