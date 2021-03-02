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تكنولوجيا

تخفيض جبار.. اشتر آيفون X نسخة 256 جيجابايت بـ7400 جنيه

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:07 ص
تخفيض جبار.. اشتر
تخفيض جبار.. اشتر آيفون X نسخة 256 جيجابايت بـ 7400 جنيه
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قسم التكنولوجيا
نجحت سلسلة هواتف آيفون المميزة التى ظهرت لأول مرة عام 2017 فى تحقيق نجاح باهر، عندما قدمت أول تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية، مع تحسينات غير مسبوقة فى أداء الكاميرات و البطاريات، إلا أن عيبها سعرها المرتفع كعادة منتجات آبل، ولكن يتيح لك هذا  العرض شراء نسخة جديدة من iphone X بأقل سعر.

وبحسب موقع تك رانش التقنى، تستطيع الحصول على نسخة جديدة من هاتف iPhone X سعة 256 جيجابايت، عبر متجر ايباي الشهير باللون السيلفر مقابل 471 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 7400 جنيه مصري.

يذكر أن هاتف iphone X يقدم الهاتف أداءً مثاليًا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يأتى هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.

تستطيع الحصول على نسختك الجديدة من آيفون X فى لونه السيلفر سعة 256 جيجابايت من خلال هذا الرابط.
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