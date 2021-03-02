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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:32 ص
عملات عربية وأجنبية
عملات عربية وأجنبية
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الثلاثاء2- 3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74جنيه للبيع، و15.64جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.04جنيه للبيع و18.87جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.3جنيه للبيع و21.78جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.11للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.00 جنيه للبيع 48.91جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

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