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تعرف على أسعار العملات اليوم 2-3-2021..فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:12 ص
صدى البلد
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آيات احمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية"صدى البلد"، اليوم الثلاثاء 2- 3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74جنيه للبيع، و15.64جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.04جنيه للبيع و18.87جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.3جنيه للبيع و21.78جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.11للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.00 جنيه للبيع 48.91جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
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