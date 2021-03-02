ضبط صاحب عهدة تموينية لتجميعه ماكينات صرف خبز واستيلائه على دقيق مدعم بسوهاج

تمكن ضباط شرطة التموين بسوهاج من ضبط صاحب عهدة تموينية؛ لتجميعه ماكينات صرف خبز ودقيق من بعض مستودعات المخابز بمركز جهينة جنوبي المحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط (عبد الرحيم ع خ ف 48 عامًا - صاحب عهدة تموينية - ويقيم دائرة المركز)، لتجميعه ماكينات صرف خبز ودقيق خاصة ببعض المخابز والمستودعات واستخدام عدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين في تلك الماكينات استخداما وهميا بقصد الاستيلاء على كميات من الدقيق والسلع التموينية المُدعمة وإعادة بيعها بالسوق السوداء.





وذلك للاستيلاء على الدعم المُقدم من الدولة لتحقيق أرباح غير مشروعه، وتم ضبط 2600 كجم دقيق بلدي مدعم و300 لفة سكر تموين بإجمالي وزن 3000 كجم سكر تموين، و101 بطاقة تموينية وماكينة صرف خبز وماكينة مستودع دقيق.



