ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عودة الأمطار والشبورة.. الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة والملاحة مضطربة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:07 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا الأربعاء، على كافة محافظات الجمهورية يصاحب ذلك أمطار متوسطة بعدة مناطق بالبلاد ونشاط للرياح أيضا يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا سيكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة ويكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري.

َويكون الطقس أيضا مائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار متوسطة على عدة مناطق والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

ويبقي الطقس ما بين المعتدل والمائل للبرودة على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغري 10، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 10.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أمطار بالسواحل وشبورة مائية وبارد ليلا.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

الأرصاد تحذر: ضباب على الطرق غدًا والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا وأمطار متوسطة على عدة مناطق

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار وعواصف ترابية.. والقاهرة تسجل 9

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وأمطار.. والصغرى بالقاهرة 9

الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة وطقس الغد مائل للبرودة على كافة الأنحاء

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم.. حقيقة انتهاء كورونا في 2021.. قرار سعودي عاجل حول موسم الحج

تحذير عاجل من التعليم للمعلمين الموجودين في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله أبدا ولا تكفرها التوبة؟ 10 حقائق لا يعرفها كثير

تكفير كل الذنوب قبل الفجر.. رسول الله أوصى بأمرين في سجود الصلاة

دراسات حديثة: جينات كورونا وثيقة الصلة بالسلالة الوبائية في "الخفافيش"

الصحة العالمية توصي بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوك مسيئ لسيدتين يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريًا.. تفاصيل

زيادة أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر.. تعرف عليها

القائمة الكاملة لـ أسعار جيب 2021 في السعودية