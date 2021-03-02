حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية

استعرضت مصادر أمنية، تفاصيل الحالة المرورية الصباحية اليوم الثلاثاء على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.





وأشارت المصادر إلي إرتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري من مناطق كورنيش النيل بإتجاه مناطق البساتين.





كما يشهد الطريق الدائري، بطء في الحركة المرورية على مناطق السلام والحرفيين وطريق الإسماعيلية الصحراوي.





وتظهر كثافات مرورية على الطريق الدائري، أعلى مناطق الكونيسة حتى مناطق المنيب بالاتجاهين.





وترتفع الكثافات المرورية على محور ٢٦ يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري بالاتجاه القادم من مناطق الشيخ زايد.





وتستقر الحركة المرورية على طريقى القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي وأسيوط الغربي.





كما تستقر الحالة المرورية على محور الضبعة ومحور روض الفرج والطريق الدائري الإقليمي، وطريق شبرا - بنها الحر.





كذلك تستقر حركة المرور على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، وطريق القطامية - العين السخنة، وطريق هضبة الجلالة، والزعفرانة - الغردقة، والقصير - مرسى علم، وقنا - سفاجا.