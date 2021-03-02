بتكلفة 68 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة بأسيوط للحد من الهجرة

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللوائح المالية والإدارية لمشروعات كثيفة العمالة وبنية اساسية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 68 مليون جنيه وفقًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والممول من الاتحاد الاوروبي عن طريق تنفيذ مشروعات بنية اساسية ومشروعات كثيفة العمالة والتشغيل للحد من البطالة التي تعد أحد أهم أسباب الهجرة غير النظامية تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .. جاء ذلك خلال لقائه المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط.
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وتم خلال اللقاء إعتماد اللوائح المالية والإدارية للمشروعات التي سيجري طرحها لتنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة منها مشروع رفع كفاءة وتبطين بعض الترع بمراكز أبنوب والبدارى وديروط ومراكز أسيوط بمبلغ 25 مليون جنيه ومشروع رصف وتمهيد الطرق بتلك المراكز بتكلفة 14 مليون جنيه فضلًا عن مشروع توصيل مياه الشرب لبعض القرى وتطوير وصيانة عدد 4 مدارس بمركزي أسيوط وديروط بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروع تطوير حي غرب أسيوط بمبلغ 13 مليون جنيه ويشمل تطوير ورفع كفاءة ورصف بعض شوارع الحي وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الفرعية والضيقة بالحي.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات والبرامج التي سيجري تنفيذها بالأماكن المستهدفة بالقرى والنجوع تهدف إلى إيجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل وتحسين وتمكين الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية فضلًا عن مشروعات البنية الاساسية وأعمال التنمية المجتمعية موجهًا جهاز تنمية المشروعات وهيئة الابنية التعليمية بالعمل على تنفيذ تلك المشروعات بالتنسيق مع وحدة مشروعات البنية الاساسية بالمحافظة وتوفير فرص عمل قصيرة ومتوسطة الامد وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل بهدف توسيع فرص توظيفهم فضلًا عن رفع الوعي بالمجتمعات المستهدفة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والبيئية مؤكدًا على الدور الذي توليه الدولة في تنمية وتطوير الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين مشيرًا إلى تضافر جميع جهود المحافظة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وتنمية الصعيد.