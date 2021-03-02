بتكلفة 68 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة بأسيوط للحد من الهجرة









اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللوائح المالية والإدارية لمشروعات كثيفة العمالة وبنية اساسية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 68 مليون جنيه وفقًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والممول من الاتحاد الاوروبي عن طريق تنفيذ مشروعات بنية اساسية ومشروعات كثيفة العمالة والتشغيل للحد من البطالة التي تعد أحد أهم أسباب الهجرة غير النظامية تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .. جاء ذلك خلال لقائه المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط.









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وتم خلال اللقاء إعتماد اللوائح المالية والإدارية للمشروعات التي سيجري طرحها لتنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة منها مشروع رفع كفاءة وتبطين بعض الترع بمراكز أبنوب والبدارى وديروط ومراكز أسيوط بمبلغ 25 مليون جنيه ومشروع رصف وتمهيد الطرق بتلك المراكز بتكلفة 14 مليون جنيه فضلًا عن مشروع توصيل مياه الشرب لبعض القرى وتطوير وصيانة عدد 4 مدارس بمركزي أسيوط وديروط بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروع تطوير حي غرب أسيوط بمبلغ 13 مليون جنيه ويشمل تطوير ورفع كفاءة ورصف بعض شوارع الحي وتركيب الانترلوك ببعض الشوارع الفرعية والضيقة بالحي.



