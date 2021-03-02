ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. أبو ظبي والرياض تؤمنان ثلاثة أرباع احتياجات اليابان من النفط خلال يناير الماضي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:00 م
الامارات المتحدة
الامارات المتحدة و المملكة العربية السعودية
Advertisements
وكالات
استوردت اليابان 24.25 مليون برميل نفط من الإمارات في يناير الماضي بارتفاع بنسبة 30.3٪ وفقا لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.


اقرأ أيضا: مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يبقي سعر الفائدة الرسمي عند مستوى 0.1%


وقالت الوكالة إن اعتماد اليابان على نفط الإمارات والسعودية ارتفع في يناير الماضي، وبلغ ثلاثة أرباع إجمالي الواردات فيما استودرت من السعودية 36.54 مليون برميل أو 45.7٪ من الإجمالي.


وبلغت الواردات الإجمالية 80.01 مليون برميل خلال ذلك الشهر، منها 93.5٪ أو 74.79 مليون برميل مصدرها دول مجلس التعاون الخليجي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. أبو ظبى تؤمن 27.5% من واردات اليابان النفطية

اقتصاد الإمارات.. اتفاق مع اليابان على التعاون في مجال وقود الأمونيا وتقنيات إعادة تدوير الكربون

أخبار السعودية اليوم: شراكة مع روسيا لتصنيع أنظمة الضخ الصناعي النفطية.. مكتب إقليمي للسياحة العالمية في الرياض.. والمملكة أكبر مورد نفط للصين في 2020

تراجع واردات الطاقة اليابانية لأقل مستوياتها فى عدة سنوات

مؤشر سلبي يهدد برفع سعر البنزين في مصر.. النفط يصل إلى أعلى مستوياته لأول مرة من 13 شهرا

زيادة قياسية لحصتي كندا وأمريكا في واردات النفط الهندية في يناير

ترشيحاتنا

قرار عاجل للسلطات السعودية.. إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا

هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة وقراءة القرآن ؟ أمين الفتوى يجيب

أنت اخترت.. خالد الغندور يشن هجوما عنيفا على ميدو

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

ميدو يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة .. بيان مصرى سودانى مشترك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة أشباح مهجورة.. جولة داخل «أبرد مدينة في أوربا» تصل لـ50 تحت الصفر

نشرة المرأة والصحة.. حقائق مخيفة عن مرض السل وطرق عدوى الرئتين.. والخلايا الجذعية علاج فعال لتساقط الشعر

رد فعل مفاجئ لـ عروس بعد انفصالها عن خطيبها قبل الزفاف مباشرة.. شاهد