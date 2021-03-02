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فن

ريح المدام.. مي عمر في مواجهة أحمد فهمي وأكرم حسني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

تشهد أحداث مُسلسل "ريح المدام" الذي يبدأ عرضه "غدًا" على شاشة MBC مصر2، في تمام الحادية عشرة مساءً، كوميديا غير تقليدية يتابعها المشاهد يوميًا.



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تنطلق الأحداث اليومية بعد أن يقع بطل المُسلسل أحمد فهمي "سلطان" في شر أعماله عندما تكتشف زوجته مي عمر "داليا" خيانته المُستمرة لها، فتُقرر بالاتفاق مع صديقه المُقرب أكرم حسني "بهجت" الانتقام منه بصورة غير تقليدية، حيث تتقمص يوميًا شخصية جديدة، ويخوض زوجها مُغامرة صعبة في محاول الفوز بقلبها والزواج منها، مما يُعرضه للكثير من المشاكل والأزمات في إطار من الكوميديا الراقية والمميزة.



يجمع مسلسل "ريح المدام" نخبة من النجوم منهم أحمد فهمي، ومي عمر، ورجاء الجداوي، وأكرم حسني، وإسلام إبراهيم، وآخرين، المسلسل تأليف تامر إبراهيم وولاء شريف.


يُعرض مسلسل "ريح المدام" يوميًا على MBC مصر2، في تمام الساعة 11:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأربعاء 3 مارس 2021.

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