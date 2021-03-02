ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الغربية تحصد 5 جوائز في مسابقة أعياد الطفولة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:33 م
تعليم الغربية
تعليم الغربية
Advertisements
احمد علي
حققت مديرية التربية والتعليم بالغربية بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، الثلاث مراكز جمهوري الأولى فى مسابقة الإلقاء الشعري، والخامس في مسابقة أعياد الطفولة للعام الدراسي 2020 / 2021 م .
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية .

ففي مسابقة الإلقاء الشعري، فاز بالمركز الأول الجمهوري كل من الطلاب، رقية احمد نور الدين بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الرجبية التابعة لإدارة السنطة التعليمية، وعبد المنعم مراد الجوهري، الصف الثالث الثانوي، بمدرسة طنطا الميكانيكية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، ولقاء خليل الشهاوي، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة السيد منتصر ع، التابعة لإدارة قطور التعليمية.

كما فاز بالمركز الثاني الجمهوري كل من الطلاب، فاتن عبد الستار حجازي، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة شبرا بلولة، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، وعبد الرحمن عزت الشاعر، الصف الأول الثانوي، بمدرسة هاني لاشين الثانوية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية.
كما فاز بالمركز الثالث الجمهوري كل من الطلاب، عبد العزيز محمد الشلقاني، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهيد غنيم، التابعة لإدارة زفتى التعليمية، وعمار احمد الخولي، الصف السادس الابتدائي، بمدرسة أبو هشيمة، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، ودينا عبد العزيز ابو طالب، بالصف الأول الثانوي، بمدرسة شرشابة الثانوية، التابعة لإدارة زفتى التعليمية، ومي عبد الباسط علي، الصف الثالث الثانوي، بمدرسة أبو بكر التجارية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، مختار أسامة دبور، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة سعيد العريان ع، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.
كما فازت المديرية بالمركز الخامس الجمهوري في مسابقة أعياد الطفولة، والطلاب الفائزون هم: 
احمد وائل حجازي، احمد سعد فتح الله، صلاح علاء عبد الفتاح، محمود محمد حسن، يوسف حمدي محمد، معاز وائل الشامي، وصال امير إسماعيل، مصطفى ياسر عبد اللطيف، أروى وليد حمدي، حبيبة احمد جابر.

كما  تقدم وكيل الوزارة بأرق التهاني القلبية للطلاب المشاركين فى المسابقات، وفريق العمل، والمدارس الفائزة، والتوجيه العام للمسرح المدرسي بالمديرية والإدارات التعليمية الفائزة، للجهد الرائع والمتميز خلال المشاركات في المسابقات الوزارية متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في جميع المسابقات والأنشطة.
تعليم الغربية تحصد 5 جوائز في مسابقة أعياد الطفولة
تعليم الغربية تحصد 5 جوائز في مسابقة أعياد الطفولة
تعليم الغربية تحصد 5 جوائز في مسابقة أعياد الطفولة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليم الدقهلية "ثاني وثالث"في تنمية القدرات على مستوى الجمهورية

التربية الفنية بأسوان تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في تنمية القدرات

البحيرة تحصد المركز الأول عربيا في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزة بالمركز الثاني في التحدث بالفصحى

4 مراكز متقدمة لشمال سيناء في مسابقة في فن الإلقاء على مستوى الجمهورية

دمياط تحصل على مراكز متقدمة في مسابقة الإلقاء الشعري

ترشيحاتنا

وعكة صحية لـ رضا عبدالعال ونقله للمستشفى.. شاهد

1 % للعقود أكثر من 500 ألف جنيه.. اتجاه لتعديل رسوم المحاماة بالقانون

دخل العمليات ادعوا له.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا عبدالعال | خاص

أحمد موسى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتنمر أيمن ندا

هل وقت صلاة العشاء ممتد لما بعد الساعة 12 ليلا؟ الإفتاء توضح

أكبر ميناء في الشرق الأوسط.. ننشر تفاصيل جولة وزير النقل اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل مفاجئ لـ عروس بعد انفصالها عن خطيبها قبل الزفاف مباشرة.. شاهد

تويوتا تعلن خطتها لبناء مدينة المستقبل باليابان.. صور

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات