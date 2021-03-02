تعليم الغربية تحصد 5 جوائز في مسابقة أعياد الطفولة

حققت مديرية التربية والتعليم بالغربية بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، الثلاث مراكز جمهوري الأولى فى مسابقة الإلقاء الشعري، والخامس في مسابقة أعياد الطفولة للعام الدراسي 2020 / 2021 م .

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية .





ففي مسابقة الإلقاء الشعري، فاز بالمركز الأول الجمهوري كل من الطلاب، رقية احمد نور الدين بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الرجبية التابعة لإدارة السنطة التعليمية، وعبد المنعم مراد الجوهري، الصف الثالث الثانوي، بمدرسة طنطا الميكانيكية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، ولقاء خليل الشهاوي، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة السيد منتصر ع، التابعة لإدارة قطور التعليمية.





كما فاز بالمركز الثاني الجمهوري كل من الطلاب، فاتن عبد الستار حجازي، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة شبرا بلولة، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، وعبد الرحمن عزت الشاعر، الصف الأول الثانوي، بمدرسة هاني لاشين الثانوية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية.

كما فاز بالمركز الثالث الجمهوري كل من الطلاب، عبد العزيز محمد الشلقاني، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهيد غنيم، التابعة لإدارة زفتى التعليمية، وعمار احمد الخولي، الصف السادس الابتدائي، بمدرسة أبو هشيمة، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، ودينا عبد العزيز ابو طالب، بالصف الأول الثانوي، بمدرسة شرشابة الثانوية، التابعة لإدارة زفتى التعليمية، ومي عبد الباسط علي، الصف الثالث الثانوي، بمدرسة أبو بكر التجارية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، مختار أسامة دبور، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة سعيد العريان ع، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

كما فازت المديرية بالمركز الخامس الجمهوري في مسابقة أعياد الطفولة، والطلاب الفائزون هم:

احمد وائل حجازي، احمد سعد فتح الله، صلاح علاء عبد الفتاح، محمود محمد حسن، يوسف حمدي محمد، معاز وائل الشامي، وصال امير إسماعيل، مصطفى ياسر عبد اللطيف، أروى وليد حمدي، حبيبة احمد جابر.



