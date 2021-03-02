مي سليم تهنئ شقيقتها بإطلاق براند ملابس جديد

هنأت الفنانة مي سليم شقيقتها ميس حمدان بعد إطلاق براند ملابس لها .

ونشرت مي سليم صورا لبعض الملابس عبر حسابها الشخصي إنستجرام ، وعلقت قائلة : " مبروك يا ميس علي المشروع الجديد بجد حلو اوي التشيرتات تحفة و اشكال حلوة اوي في كل مقاسات واسعار مش غالية خالص يلا يا بنات انا نزلت اسم البيدج علي Instagram للي عاوز يشتري يعمل اوردر" .

وكانت قد كشفت الفنانة ميس حمدان عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها وذلك من خلال لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وقالت ميس حمدان: "أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا اكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني وتقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا ولو هنلوم حد يبقي أنا هلوم نفسي لأني كنت مهمله في اتباع الإجراءات الاحترازية.