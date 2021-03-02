ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملة مكبرة لإعادة الانضباط بشوارع القاهرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:51 م
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيز جمال
شنت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة بعدد من أحياء العاصمة لإعادة الإنضباط لشوارعها تم خلالها ازالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات وصناديق القمامة والسيارات المتهالكة ومنع الانتظار الخاطىء والوقوف فى الممنوع لتوسعة الشارع وتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط المرورى إلى الشارع كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد من الكافيهات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وتقديمها الشيشة بالمخالفة حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع المكان . 

شملت الحملة أحياء النزهة وحدائق القبة والأميرية والسيدة زينب والموسكى وتقاطع شارع 26 يوليو مع شارع الجلاء وميدان عبد المنعم رياض .

 وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضاري إليها مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط .

وشدد محافظ القاهرة على رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالشارع على الفور موجهًا إدارة المرور بسحب رخص جميع السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق السيولة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين .
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بسبب أولمبياد طوكيو.. محمد صلاح يضع ليفربول في ورطة

ناقد رياضي: مصطفى محمد لم يكشف كل أسراره في تركيا

سعر الذهب اليوم 2-3-2021

متابعة تحرج مي عمر بسبب مسلسل لولو

ويجز يحذف جميع صوره بإنستجرام ويحتفظ بواحدة فقط لشخص غيره

1 % للعقود أكثر من 500 ألف جنيه.. اتجاه لتعديل رسوم المحاماة بالقانون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل مفاجئ لـ عروس بعد انفصالها عن خطيبها قبل الزفاف مباشرة.. شاهد

تويوتا تعلن خطتها لبناء مدينة المستقبل باليابان.. صور

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات