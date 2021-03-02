وزير خارجية السودان: سد النهضة يهدد 20 مليونا ويفضي إلى الموت.. فيديو

قالت وزير خارجية السودان، مريم الصادق المهدى، إنها ناقشت مع السفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، مشكلة سد النهضة وكانت محل عمل مشترك بينهما ووصلت فى مراحل كانت ما يقارب الاتفاقات ولكنها توقفت فترة مما ادى الى مخاطر كبيرة وجمة على دولتى مصر والسودان.





وأكدت وزير خارجية السودان خلال المؤتمر الصحفى المشترك، أنه تم ملئ سابق فى العام الماضى وحدثت مخاطر كبيرة التى يتعرض لها شعبا وادى النيل، مشددة على أنه اذا تم هذا الملئ بالصورة التى اعلن عنها فى اثيوبيا ب13.5 مليار متر مكعب من الماء سيسبب مخاطر كبيرة جدًا تهدد 20 مليون سوادنى تفضى الى الموت.



