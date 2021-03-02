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سامح شكري: توسيع التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي مع السودان.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:12 م
صدى البلد
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آيات احمد
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن "العلاقات الثنائية بين البلدين استحوذت على قدر كبير خلال  الحوار الموسع مع نظيرتى السودانية، وعلينا أن نفعل كل الآليات القائمة التي تعزز العلاقات فى جميع المناحي السياسية والثقافية والتجارية".


وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع دكتورة مريم الصادق المهدى وزيرة خارجية السودان: "لدينا الأطر القانونية والإرادة  السياسية، وعلينا أن نستفيد من الإرادة وأن نقدم على أن نترجم العبارات السياسية والإيجابية إلى أفعال".


وأوضح شكري أن "الإطار الاقتصادي مكون هام جدًا، واتفقنا على دفع العلاقات نحو الأمام لما لها من وقع على مصالح المواطنين بين البلدين فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية، ونستطيع أن نستفيد من التكامل فيما بيننا".


وتابع: "إن التشاور والتنسيق فى الإطار السياسي مهم جدًا ولدينا هوية عربية وسياسية فى الاتحاد الأفريقي، وهناك قضايا عديدة مرتبطة بالأمن والاستقرار فى شرق أفريقيا تجعل لنا رؤية محددة والعمل مع أشقائنا بحيث ندعم التعاون والاستقرار".


وأكد وزير الخارجية سامح شكري أنه اذا لم يكن هناك استقرار سيصعب عبور تلك المراحل في إطار التنمية المشتركة.
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