غضب بين جماهير الزمالك.. إحالة أستاذ سؤال وفاة أشرف بن شرقي للتحقيق

أثار عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق جامعة سوهاج حالة من الغضب بين المواطنين وخاصة مُشجعي نادي الزمالك، عقب وضعه سؤالا افتراضيا خاصا باللاعب أشرف بن شرقي، ونعته فيه بـ"الراحل".





وتحدث الأستاذ الجامعي في سؤاله عن افتراض وفاة أشرف بن شرقي مهاجم نادي الزمالك، وتناول حياة اللاعب الشخصية كقضية لدى الطلاب، مُتسائلًا عن كيفية حل ما فيها من مشكلات بالطرق القانونية فيما يتعلق بالميراث.





وأثار افتراض وفاة أشرف بن شرقي في ورقة امتحان كلية الحقوق بجامعة سوهاج، غضب جماهير نادي الزمالك ودشنوا خلال بضع ساعات هاشتاج هاجموا فيه دكتور الحقوق الذي وضع أسئلة الامتحان.









من جانبه قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحترم نادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره العظيم، مثله كسائر الأندية وجماهيرها، مشيرًا إلى أنه مُدرك جيدًا ما أثير حول هذا السؤال الذي تناول الحياة الخاصة للاعب، وكان يجب أن يكون استاذ المادة أشد حرصًا من ذلك.



