ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد إطلاق الرصاص على المتظاهرين في ميانمار

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:35 م
تظاهرات ميانمار
تظاهرات ميانمار
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تجمع مئات الأشخاص في مقبرة صغيرة في مدينة يانجون لتشييع أحد ضحايا المظاهرات، ويدعي ني نيي أونغ هتيت نينج، وذلك بعد إصابته برصاص الشرطة في البطن.

وهتف المجتمعون أمام نعش الطالب الذي كان يبلغ من العمر 23 عاما "لن يكون هناك عفو عنكم حتى نهاية العالم".

وقبل ساعات قليلة من وفاته، نشر الطالب أخر رسالة له على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها "كم عدد الجثث التي تحتاجها الأمم المتحدة لتتحرك؟".

وأثارت أعمال العنف الدامية موجة إدانات دولية. وأقال المجلس العسكري سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون بعدما أعلن انشقاقه عن السلطة مناشدا المجتمع الدولي التحرّك ضد المجموعة العسكريّة الحاكمة.

واعتبرت بكين وموسكو، الحليفتان التقليديتان للجيش الميانماري، هذه الأزمة "شأنا داخليا". ومن المقرر إجراء محادثات دولية جديدة، لكن مصادر دبلوماسية ذكرت أن أعضاء مجلس الأمن، ومنها الصين، يخططون لعقد اجتماع بشأن ميانمار هذا الأسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انتشار جنود الجيش في عاصمة ميانمار

مطلوب للجنائية الدولية.. من هو قائد الانقلاب فى ميانمار ؟

جيش ميانمار يضع شرطا للتخلي عن السلطة

اعتقل الرئيس وأعلن الطوارئ.. تعرف على قائد انقلاب ميانمار

خطوة جريئة.. واشنطن تفرض عقوبات على ميانمار وتهدد بالمزيد

ميانمار تُقيل سفيرها في الأمم المتحدة بعد مطالبته بالتصدي للانقلاب العسكري

ترشيحاتنا

للموظفين بالدولة.. علاوات تشجيعية وحوافز تميز بقانون الخدمة المدنية

بسبب أولمبياد طوكيو.. محمد صلاح يضع ليفربول في ورطة

إعلامي بقناة إسبانية يعلن موقف برشلونة النهائي من ضم محمد صلاح

بـ الجلد الأسود .. ميريام فارس بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

النقض ترفض طعن مرتضى منصور بشأن إعادة فرز أصوات الناخبين بدائرة ميت غمر

أخبار الرياضة.. نقل رضا عبد العال إلى المستشفى.. الغندور يهاجم ميدو.. وسؤال مثير للجدل عن أشرف بن شرقي في امتحان الحقوق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كيف تبدو «صاحبة أكبر خدود في العالم» قبل وبعد عمليات التجميل

بـ الجلد الأسود .. ميريام فارس بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

للمتدربين الجدد.. أهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب إصابات الجيم