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الرعاية الصحية: نجاح أول جراحة وجه وفكين بتقنية ثلاثية الأبعاد تحت مظلة التأمين الشامل لطفل في الأقصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:44 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول جراحة وجه وفكين لترميم عظام الوجه وقاع العين لطفل يبلغ 14عامًا باستخدام تقنية الطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بمستشفى حورس التخصصي بمحافظة الأقصر.

وأشارت الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أنه تم إدخال الطفل إلى مستشفى حورس التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر إثر تعرضه لحادث سير نتج عنه إصابته بكسور في عظام الوجنة والعين، وتم إجراء جراحة الوجه والفكين للطفل على يد فريق من أمهر أطباء واستشاري جراحات الوجه والفكين بالمستشفى،  بإعادة تشكيل عظام الوجه وإصلاح الكسور وتثبيت عظمة الوجنة وإعادة بناء قاع العين للطفل باستخدام أحدث التقنيات الطبية في مثل هذه الجراحات (تقنية ثلاثي الأبعاد)، وهي عبارة عن استخدام شبكة معدنية يتم تشكيلها قبل إجراء العملية الجراحية على النموذج ثلاثي الأبعاد لتماثل الجهة السليمة.  

وأضافت الهيئة، أن الفريق الطبي بالمستشفى الذي أجرى العملية للطفل بنجاح،  ضم كل من د. كريم القباني استشاري ورئيس قسم جراحات الوجه والفكين بالمستشفى، د. عبدالرحمن الزاهر طبيب مقيم، بالإضافة إلى فريق التمريض وفنيين الأشعة بالمستشفى، وأخصائي قسم التخدير د. أحمد إسماعيل.

وتابعت أن هذه العملية هي الأولى من نوعها داخل محافظة الأقصر، حيث توفر منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للعلاج على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية.

واستكملت الهيئة، أنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في الأقصر من خلال 66 منشأة صحية، تشمل "7 مستشفيات، 59 مركز ووحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر) بجودة وكرامة ودون تمييز.
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