محافظ بني سويف يُكرًم 90 من العاملين بالإدارة المحلية بعد اجتيازهم دورة الموظف المبدع المحترف.. شاهد

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداُ من العاملين بالإدارة المحلية ،بعد اجتيازهم الدورة التدريبية "الموظف المبدع المحترف" التي نظمتها المحافظة خلال الفترة الماضية،وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ ، ومحمد جبر معاون المحافظ، وأعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات التدريبية.





وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير والبالغ عددهم 90 متدربا ممن تم تدربيهم وتأهيلهم على العديد من المجالات والتخصصات مثل:القانون،الإدارة، الأمن القومي،التواصل الفعال ،مكافحة الفساد،الاقتصاد ،والمساءلة الاجتماعية،وإدارة الأزمات،حيث تم تدريبهم على 3 مراحل بواقع 30 فردا في الدورة الواحدة ، والتي عقدت خلال شهور : يوليو وسبتمبر وأكتوبر 2020.

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وقدم المحافظ التهنئة للمكرمين ، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالإدارة المحلية ،في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذي بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة،وبما يتوافق ويتسق مع جهود الدولة، خاصة مع ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من دورات تدريبية في هذا المجال.





وأشار إلى أهمية مرحلة التأهيل والتدريب للعنصر البشري والاستثمار فيه باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي،وذلك إلى جانب توفير البيئة المناسبة من تجهيزات أحدث وآليات عمل أكثر مرونة، بما يسهم في إحداث التغيير المطلوب في المنظومة لإنجاز أفضل من حيث الوقت والجودة ، وبما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.





كما كرم المحافظ أعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات وهم : محمد جبر معاون المحافظ، هند أحمد الأمين العام للمجلس الاستشاري للشباب، أحمد عادل الأمين العام المساعد للمجلس، ومشرفي التدريب : شريف حنفي، محمد بشير، نانسي طه، نيرة نبيل، أحمد سعد،بجانب تكريم مديري الموارد البشرية والشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة، لمساهمتهم في تيسير عقد الدورات بقاعات الديوان العام.



