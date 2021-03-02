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أخبار البلد

لايوجد دواء للشفاء من سمها.. تناول أسماك الأرنب يؤدى للموت خلال 60 دقيقة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:34 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور صلاح حجازى خبير الاستزراع السمكى بوزارة الزراعة، إن تناول وجبة من أسماك القراض "الأرنب السامة "  قد يؤدى في بعض الأحيان إلى توقف القلب تماما مما يؤدى إلى الوفاة خلال 60 دقيقة نظرا لشدة سميتها. 

وأضاف "حجازى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن هذه السمكة يتم اصطيادها من البحر الأحمر والبحر المتوسط ، وهى متواجدة بكميات كبيرة وعندما يصطادها الصيادون يعرضونها فى الأسواق للبيع . 

وأشار " خبير الاستزراع السمكى "  إلى أن وزارة التموين تضع عقوبات رادعة لمن يعرض هذه السمكة للبيع، منوها إلى أن دور هيئة الثروة السمكية ارشادي فقط فهى تصدر تعليمات يجب على الصيادين اتباعها ومن أهمها منعهم من صيد تلك الأسماك. 

وأوضح أن أسماك القراض من الصعب التعامل معها فهى تحتاج إلي حرافية غير عادية  فى صيدها وكذلك فى تنظيفها ،وتنظيف جلدها لان شوكها سام ، مضيفا أنها مُحرم صيدها في مصر بسبب خطرها الذي يصل إلى حد الوفاة.

وحذر جميع المواطنين من تناول أسماك القراضة، حيث إنه لايوجد ترياق لسمها حتى الآن، وهى مميتة للإنسان ولايوجد ترياق حتى الآن للقضاء على السم الخاص بها. 

وشنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط؛ حملات على أسواق بيع اللحوم والأسماك بجميع أحياء المحافظة التي أسفرت عن ضبط ما يقرب من 300 كيلوجرام من أسماك القراض السامة خلال بيعها بسوق الحضرة القبلية. 

وأهابت مديرية الطب البيطري بالمواطنين توخي الحذر وعدم شراء أو تناول مثل هذه الأسماك حرصا على سلامتهم.
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