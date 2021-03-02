تونس تخطط لتخفيف قيود كورونا على الوافدين

اقترح رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة التونسية، محمد الرابحي، رفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين من الخارج مع مواصلة غلق الحدود التونسية فقط مع الدول التي تسجل انتشارا للسلالات المتحورة من فيروس كورونا.





أشار الرابحي إلى ضرورة استمرار تعليق الرحلات الجوية مع الدول التي تظهر بها السلالات المتحورة ويكون الوضع الوبائي فيها خطيرا، بناء على البلاغ اليومي للوضع الوبائي العالمي الذي يقوم به المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، مقابل رفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين لتونس من بقية البلدان وتعزيز المراقبة الصحية بالموانئ والمطارات والمعابر البرية، وفقًا لقناة "نسمة" التونسية.





وأضاف المسؤول التونسي خلال جلسة استماع لأعضاء من اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، عقدتها لجنة شؤون التونسيين بالخارج بالبرلمان، أن اتخاذ قرار الحجر الاجباري كان الهدف منه وقاية تونس من دخول سلاسة خطيرة، لكن الظروف الراهنية تحتم مراجعته، لاسيما في ظل الضغط الكبير الذي تشهده لجنة الحجر الصحي في تطبيق هذا الاجراء وما رافقه من اخلالات على مستويات مختلفة.





وأفاد الرابحي، بأن لجنة الحجر الصحي تفاجأت بالعدد الكبير للمواطنين المطالبين يوميا بتراخيص استثنائية لإعفائهم من اجبارية الحجر، مشيرا إلى صعوبة مواصلة فرض هذا الاجراء في مثل هذه الظروف التي لا تحترم الإجراءات الوقائية ومنها بالخصوص التباعد الجسدي.