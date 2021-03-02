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رئيس أكاديمية البحث العلمي: جائحة كورونا كانت دافعا لدراسة "الجينوم" المصري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:09 م
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي
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البهي عمرو
قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن تسليط الضوء على مشروع الجينوم المرجعي للمصريين، جاء بعد جائحة كورونا، موضحًا أن جائحة كورونا كانت دافعا لدراسة "الجينوم" المصري ومعرفة الاختلافات الوراثية بين المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن جائحة كورونا كشفت أن هناك اختلافات بين المصريين المصابين بكورونا، وكل شخص يكون له علاج مختلف.

وأكد أن التركيب الوراثي أفضل طريق للعلاج، وأن المصريين لهم أصول وراثية ثابتة، ولفت إلى أن سيتم دراسة البحث على 100 ألف مواطن مصري، كما سيكون هذا المشروع  جزء من المنظومة الصحية لدراسة الأمراض مثل السرطان، وأن الباحثون سيكون لهم خطة.

وأشار إلى أن هناك بعض الدول قامت بدراسة الجينيوم، وأن الدراسة لن تكون على جميع المصريين بل ستكون على عينة.

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