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رياضة

قاهر الأهلي أفضل لاعب في الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:52 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" اختيار الموزمبيقي لويس ميكوسيني، كأفضل لاعب في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء اختيار ميكوسيني بعد قيادته فريقه سيمبا التنزاني للفوز على نظيره النادي الأهلي بهدف نظيف، أحرزه اللاعب بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكان الكاف قد أعلن أمس عن التشكيل المثالي للجولة الثانية والذي ضم التونسي حمزة المثلوثي من نادي الزمالك، بعد أدائه الرائع مع الفريق أمام تونجيث السنغالي، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كما ضم التشكيل الموزمبيقي لويس ميكوسيني من فريق سيمبا التنزاني، وهو صاحب هدف الانتصار أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين.

ولم يضم التشكيل أي لاعب من النادي الأهلي، بعد خسارتهم من سيمبا التنزاني بهدف نظيف.
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