هل يتم فصل التيار الكهربائي عن هؤلاء المواطنين ... الكهرباء تجيب

نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الشائعات التي ترددت حول فص التيار الكهربائي عن المستهلكين بشكل مفاجئ.؛ وردد: «العدادات مسبوقة الدفع تنبه المواطنين قبل انتهاء الشحن عبر إنذار».









وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» أن عدد العدادات مسبوقة الدفع تخطت 10 ملايين حتى الآن؛ مؤكدا على حرص وزارة الكهرباء على تطوير العدادات مسبوقة الدفع بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه حال انتهاء شحن العداد مسوق الدفع خلال فترة الليل يتم تأجيل عملية قطع التيار حتى بداية اليوم الجديد.



