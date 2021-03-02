اشترى مزرعة بـ 6 ملايين جنيه .. تفاصيل سقوط أخطر تاجر هيروين بالنوبارية





توصلت التحريات بالتنسيق وإدارة البحث الجنائى بامن الجيزه مفادها قيام عدة عناصر إجرامية خطرة بالإتجار في المواد المخدرة وإدارة مبيع لمسحوق الهيروين المخدر مُتخذين من الأراضي الزراعية بدائرة مركز كرداسة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الآثم مُستغلين الطبيعة الجغرافية للمكان ويتزعمهم عاطل 31 سنه مقيم دائرة المركزله معلومات جنائية – مطلوب التنفيذ عليه فـي 3 جنايات مخدرات وأنه يختبئ بمزرعة بمنطقة النوبارية بالبحيرة قام بشرائها بمبلغ 6 مليون جنية لتقنين ثرائه غير المشروع ( غسل أموال ) .





​باستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع وبمشاركة ضباط ادارة البحث الجنائي بأمني (الجيزة – البحيرة ) أمكن ضبطه ،بمواجهته إعترف بإدارة مبيع لتجارة مسحوق الهيروين المخدر بالمناطق الزراعية بدائرة مركز كرداسة وإستخدام الأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطه الآثم .





وأرشد عن مكان إخفاء المواد المخدرة والأسلحة النارية حيث عثر بداخلة على ​9 إسطوانات لمسحوق الهيروين المخدر وزنت 3 كجم و​6 بنادق آلية و 66 خزينة و 461 طلقة من ذات العيار و​فرد محلي و 44 طلقة من ذات العيار ومبلغ 3 مليون ومائة وستون ألف جنيه .