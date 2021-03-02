بشرى للشباب .. نقيب الصحفيين يعلن عن تعيينات جديدة الفترة المقبلة .. تفاصيل

وأكد ان الهيئة تتابع من خلال قطاع المعلومات وبمختلف لغات العالم كل مايتم تناوله عن مصر مؤكدًا ان هذا القطاع يرصد على مدار ال 24 ساعة يوميًا كل مايتعلق وينشر عن مصر ويتم اصدار نشرات لمختلف الجهات بالدولة بداية من مؤسسة الرئاسة.

وأضاف " رشوان " أن الهيئة أصدرت 100 كتاب عن مختلف القضايا السياسية والاقتصادية وفقًا لاحتياجات الدولة المصرية وتحقيق مصالحها اقليميًا وعربيًا وافريقيًا ودوليًا وانه يتم ارسال هذه الكتب لصانع القرار المصرى مؤكدًا ان الهيئة أعادت جريدة مصر السينمائية نظرًا لأهميتها وتم ترميم 60 % من ثروة مصر من الجريدة السينمائية والهدف الرئيسى الحفاظ على ذاكرة مصر السينمائية خاصة من كبار ورواد هذه الصناعة المهمة وأكد الدكتور ضياء رشوان اهمية دور الاعلام الداخلى بالهيئة وانه تم مناقشة جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تهم الدولة المصرية لتوعية المواطنين بقضايا الانتخابات مثلًا واهمية وجود مجلسى النواب والشيوخ وغيرها من القضايا الاخرى وذلك من خلال عقد الالاف من الندوات فى جميع محافظات مصر على مستوى الجمهورية.





وقال " رشوان " ان المشروعات القومية العملاقة فى مصر غير مسبوقة من عهد محمد على مشيرًا إلى انه فى بلدة أرمنت كان هناك مستشفى كان لايصلح اصطبل للخيل وهناك مستشفيات اسنا وغيرها فى مربع واحد تتعدى تكاليفهم اكثر من مليار جنيه مطالبًا بضرورة اهتمام الاعلام المصرى بهذه الانجازات الكبرى.





وأكد الدكتور ضياء رشوان انا من اقترحت الهيئات الثلاثة المجلس الاعلى للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام والاهتمام بالإعلام عن انجازات الدولة من مسئولية هذه الهيئات وربنا يسامحنى بصفتى صاحب اقتراح هذه الهيئات بالدستور.





واكد الدكتور ضياء رشوان ان الاعلام فى الماضى كان سببًا فيما حدث فى مصر ولذلك عند اعداد دستور 2014 فكرنا فى وجود هذه الهيئات أسوة بما يتم فى عدد من دول العالم بحيث الا يكون لاتابعًا لحزب او حكومة وبما يحقق الاستقلالية الكاملة للاعلام والصحافة المصرية ولاتكون تابعة لا للحكومة او حزب الاغلبية كما كان يحدث فى الماضى.