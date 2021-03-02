"صحة قنا" توقع الكشف على 836 حالة خلال قافلة طبية بقرية البحري قمولا بمركز نقادة

نظمت مديرية الصحة بـقنا، قافلة طبية مجانية بقرية البحرى قمولا بمركز نقادة يومىّ الأحد والإثنين الموافق ١ - ٢ مارس الجارى، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تمكنت خلالها من توقيع الكشف الطبي على ٨٣٦ حالة.





قال الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٨٣٦ حالة بواقع" ٢٦٢ باطنة - ٢٥٩ جلدية- ١٦٠ أطفال- ٥٩ نساء - ٥٣ جراحة - ٤٣ تنظيم أسرة"، بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لـ ٤٦ حالة.





وأضاف تاوضروس، أن القافلة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية فقط، حيث تم عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية وكيفية الوقاية من الأمراض حضرهما ٨٥ مواطنا.





فيما قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن تنظيم القوافل الطبية المجانية شهد مؤخرًا رواجا كبيرًا، فإلى جانب القوافل الطبية التى تنظمها مديرية الصحة، فإن المحافظة تقوم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات لتنظيم قوافل إضافية، ففى أوائل فبراير الماضى تم تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية فى قرية بئر عنبر بمركز قفط.





وأضاف محافظ قنا، كما سيتم تنظيم قافلة تنموية شاملة بالتعاون مع جامعة عين شمس فى قرية أبودياب شرق خلال الفترة من ٢٧ الى ٣٠ مارس الجارى، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم ٩ قوافل طبية منذ بداية العام تم خلالها الكشف على ١١٨٧٢ مواطنا.







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