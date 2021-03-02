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فن

«رامز مريض نفسي».. تسريب البوستر الرسمي لبرنامج رامز جلال ..شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:13 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
انتشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بوستر برنامج المقالب للفنان رامز جلال بمسمى "رامز مريض نفسى"، ولم ترد الشركة المنتجة للبرنامج حتى الآن.

البوستر سبب انشقاقا على مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات كالتالى "ده اكيد فوتوشوب"، وعلق آخر "هو رامز مريض نفسى فعلا"، وأضاف آخر "مستنيين رد رامز او اى حد عشان نتأكد".

يذكر أن النجم رامز جلال، هنأ شقيقه الفنان ياسر جلال، على مسلسله الرمضاني الجديد "ضل راجل" المقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشر "رامز" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للبوستر الدعائي للمسلسل، معلقا "الف الف مبروك يا اخويا الغالي وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ضل_راجل  #رمضان_٢٠٢١ رامز_جلال".

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