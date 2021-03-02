بالأسعار .. مقارنة بين شيفروليه كابتيفا ونيسان قشقاي موديل 2021| صور

أصبحت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام تنال استحسان شريحة كبيرة من جمهورها، نظرًا لتمتعها بعدة مقاومات وأهمها، الارتفاع المناسب على الطريق، و المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية و الخارجية المقدمة على طريقة كل صانع.

وفي سياق ذلك الموضوع يقدم موقع صدى البلد الاخباري مقارنة بين كل من السيارتين شيفروليه كابتيفا و نيسان قشقاي موديلات 2021.

1- شيفروليه كابتيفا موديل 2021





زودت شفروليه كابتيفا بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 148 حصانا، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، بينما تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CTV.

ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 8.4 لتر، وذلك عندما تحوض مسافات بلغت 100 كم، و قدرت القياسات الهيكلية للسيارة فجاءت نسبة الطول بنحو 4655 مم، و العرض 1836 مم، و بارتفاع 1760.

ضمت السيارة منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، برنامج الثبات الإلكتروني ESC، و فرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام TCS المساعد في عملية تجاوز المنحدرات، ومصابيح LED نحيفة، بالاضافة إلى حساسات ركن و كاميرا.

كما جاءت بعدة تجهيزات داخلية و شملت، مثبت سرعة، و مرايات جانبية كهربائية، مقود حركة مزود بأنظمة التحكم، وشاشة ملونة بلغ قياسها 8 بوصة، و نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وتكييف هواء، وفتحة سقف.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفورليه كابتيفا موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 329.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2021محرك 1500 تيربو سي سي بسعر 354.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIER 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 374.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل PREMIER (7SEATS) 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 394.990 ألف جنيه.

2- نيسان قشقاي موديل 2021

تعتمد قشقاي على منظومة الجر الأمامي بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CTV.

تسارع قشقاي من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية، و يبلغ نسبة استهلاك السيارة من القود نحو 5.6 لتر/ 100 كم، بينما قدرت طول السيارة بنسبة بلغت 4377 مم، و بعرض 1806، و بارتفاع 1590.

تحتوي السيارة على منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وانظمة توزيع ومساعدة الفرامل EB و BA، نظام مساعدة الشواهق والمنحدرات HILL ASSIST، بالاضافة إلى مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية، و مرايات جانبية كهربائية.

وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و مقود حركة قابل للامالة و متعدد المهام، و مفتاح ذكي، و تكييف هواء، و فتحة سقف بانوراما، و مصابيح تعمل بتقنية LED.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان قشقاي موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISIA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 371.400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACENTA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 407.400 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TEKNA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 431.400 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MIDNIGHT 2021 1200 سي سي تيربو بسعر 445.500 جنيه.