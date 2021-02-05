لمحبي السيارات الكورية.. مقارنة بين هيونداي توسان و كيا سبورتاج 2021

تعتبر سيارات الكروس أوفر من أهم السيارات الموجودة حاليا في السوق المصري ، خاصة أنها الخيار الأفضل للعائلات بسبب الكماليات الموجودة في السيارة ، وعلى رأس تلك السيارات هي هيونداي توسان وكيا سبورتاج ، وفي هذا التقرير نقدم مقارنة بين السيارتين قبل أن يفكر العميل في الشراء .





هيونداي توسان 2021

تتمتع السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصان، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، كام تنطلق السيارة من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9 ثوان.



أما بالنسبة لوسائل الامان ، السيارة حصلت على منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.





كيا سبورتاج 2021



تستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 140 حصانا، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، كما تتمكن السيارة من تحقيق قوة تسارع تجعلها تنطلق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 11.1 ثانية.





كما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافة تصل إلى 100 كم، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق.

