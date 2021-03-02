نقيب الإسكندرية: خدمات جديدة للمحامين في كافة المجالات

أجري نقيب المحامين بالاسكندرية عبدالحليم علام، اليوم الثلاثاء، جولة في عدد من مستشفيات المدينة، برفقة لجنه من النقابة العامة تمهيدا للتعاقد مع تلك المستشفيات للتعاقد معهم لتضاف لمشروع العلاج تلبية لطلبات المحامين فى توفير مستشفيات جديده.





كما أعلن نقيب المحامين في الإسكندرية، عن حملة للتبرع بالدم غدا بفناء محكمه المنشية لصالح المحامين وأسرهم.





وقال عبدالحليم علام، نقيب المحامين إن النقابة تستهدف خلال الفترة المقبلة زياده عدد المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية وعمليات جراحية للمحامين وأسرهم ضمن مشروع العلاج النقابي.









أقرأ أيضًا:





وأضاف علام، أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك شكاوى من المحامين خلال الفترة الماضية من عدم توافر مستشفيات ملائمه للعدد الكبير من أعضاء النقابة وأسرهم، خاصة في ظل أزمة جائحه كورونا.





وأكد نقيب المحامين، أن هناك حزمه من الخدمات ستقدم للمحامين في مشروع العلاج وكذلك في كافة المجالات الأخرى خلال الفترة المقبلة، لافتا ان حملة التبرع بالدم تهدف لتوفير الدم للمحامين المرضي أو أيا من أسرهم بشكل سريع.









وفي سياق متصل أعلنت نقابة محامي الإسكندرية، عن عقد ندوة غدا عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العلمية للتدريب والترجمة، تحت رعاية النقيب عبدالحليم علام.



