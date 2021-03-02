ضبط 30 طن مخلل وزيتون فاسدة في مصنع بالإسكندرية

شن حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، حملة تموينية أسفرت عن ضبط مصنع لتخليل الزيتون والمخللات بمرغم بحري شمال مصرف غرب النوبارية.





وأسفرت الحملة عن وتم التحفظ على ٣٠ طن زيتون ومخللات غير صالحة بحضور جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والإدارات المعنية بالحي.





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يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بشن الحملات التموينية للتصدي لجشع التجار في الاسواق والمحلات التجارية والحفاظ على سلامة وصحة المواطن.





وقد شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء يوسف شباط، أمس الاثنين، حملات على أسواق بيع اللحوم و الأسماك بجميع احياء المحافظة.





وقد أسفرت الحملات على ضبط ما يقرب من (300) كجم من اسماك القراض السامة خلال بيعها بسوق الحضرة القبلية.





وتهيب مديرية الطب البيطري بالمواطنين توخي الحذر وعدم شراء أو تناول مثل هذه الأسماك حرصا على سلامتهم.





ومن جدير بالذكر أن؛ تناول وجبة سمكة القراض قد تؤدى في بعض الأحيان إلى توقف القلب تماما مما يؤدى الي الوفاة خلال ستون دقيقة نظرا لشدة سميتها.





وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم او مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، مع معاقبة المخالفين وتحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق؛ وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم.





يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.



