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تعليم

تعليم الإسكندرية: الامتحانات تجرى في أجواء مستقرة دون مشاكل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:44 ص
تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية
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أحمد بسيوني

 تفقد دكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الإسكندرية، حيث تفقد مدرسة الشهيد عبد المنعم سند الابتدائية، ومدرسة الجمرك الابتدائية، ومدرسة اللبان الابتدائية.

وأكد سعد أن الامتحانات تجرى في أجواء مستقرة، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان والحفاظ على مستوى النظافة والتعقيم داخل اللجان.

ووجه سعد بضرورة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر خلال فترة الامتحانات، وضرورة الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات. وحظر دخول الهاتف المحمول داخل اللجان. 


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وأكد على استمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بكافة التخصصات بمدارس التعليم الفني، حيث بدأ في تمام الساعة العاشرة امتحان الصف الثاني الثانوي وسيتم متابعه الامتحان من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم. 

وأضاف سعد أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الامتحانات، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تستجد باللجان للتعامل معها على الفور.

يذكر أن الدكتور محمد سعد أكد على عمل جميع العاملين بتعليم الإسكندرية الدؤوب لتذليل كافة العقبات والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تنظيم دخول الطلاب للجان بشكل متباعد وارتداء الكمامات وإجراء المسح الحراري والتعقيم قبل وبعد دخول اللجان، وعلى توفير كافة وسائل السلامة والتهوية اللازمة داخل اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين. 

تعليم الإسكندرية: الامتحانات تجرى في أجواء مستقرة دون مشاكل
تعليم الإسكندرية: الامتحانات تجرى في أجواء مستقرة دون مشاكل
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