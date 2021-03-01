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محافظات

طلائع الإسكندرية تحصد المراكز الأولى بمسابقة "كنوز مصرية"

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:21 م
مسابقة كنوز مصرية
مسابقة "كنوز مصرية"
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أحمد بسيوني

نفذت الإدارة المركزية الطلائع مصرية بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية مسابقة كنوز مصرية، وفازت طلائع الإسكندرية بالمراكز الأولى في أغلب مجالات المسابقة.


 شارك في المسابقة عدد ٣٠٠ طليع وطليعة، وتهدف المسابقة إلى التنافس الحر والشريف بين الفرق المختلفة، بالإضافة إلى إكساب الطلائع مهارات العمل التعاوني والتعود على المشاركات باحترافية في المسابقات المختلفة، علاوة على اكتسابهم الخبرات المختلفة من توجيهات أعضاء لجان التحكيم، وكذلك الكشف عن المواهب الفنية الدفينة بمحافظات مصر المختلفة.


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وفاز بالمركز الأول في مجال الفن التعبيري مراكز شباب الحرية، وسموحه والشلالات، وفي مجال الكورال حصلت مركز شباب النصر على المركز الأول، وحل مركز شباب الأنفوشي في المركز الثاني، وتقاسم مركزي شباب سموحه والحرمين المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع شباب الشلالات.


وفى مجال المسرح، حصد مركز شباب المطار المركز الثان، وفى مجال الموسيقى الوترية حصل مركز شباب سموحة على المركز الثاني، ومركز شباب الأنفوشي على المركز الثالث.

طلائع الإسكندرية تحصد المراكز الأولى بمسابقة "كنوز مصرية"
طلائع الإسكندرية تحصد المراكز الأولى بمسابقة "كنوز مصرية"
طلائع الإسكندرية تحصد المراكز الأولى بمسابقة "كنوز مصرية"
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