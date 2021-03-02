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محافظات

للحفاظ على المظهر الجمالي .. توفير 4 صناديق لوضع المخلفات بقلعة قايتباي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:01 م
توفير 4 صناديق لوضع
توفير 4 صناديق لوضع المخلفات بقلعة قايتباي
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أحمد بسيوني

قال محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية إنه تم توفير أربعة صناديق لوضع المخلفات في محيط قلعة قايتباي، والتي تبلغ مساحتها أكثر من أربعة فدان لرفع أي مخلفات أولًا بأول.

وأشار متولي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذا يأتي حرصًا علة اظهار أكبر قبلة ومقصد سياحي بالإسكندرية والوجه البحري بالمظهر الحضاري اللائق.


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وفي سياق متصل، شنت منطقة اثار شرق الاسكندرية كافة التعديات التى اقامها بعض شاغلى حواصل الطابية بصحن وخندق طابية كوسا باشا الاثرية المسجلة بالقرار الوزارى 232 لسنة 1992م، بناءً على توجيهات محمد متولي، مدير عام اثار الاسكندرية بالتصدي وازالة أى تعدي فى حينه، وذلك بالتنسيق مع حي المنتزة ثان، برئاسة اللواء اشرف بهجت.

 

وقال متولي إنه تم تشكيل لجنة من كل من رجب  اسماعيل وسلمى عبد الفتاح، وهند محمد سليمان، تحت إشراف هيام رميح مدير عام آثار شرق، لإزالة كافة التعديات بهذه المنطقة الأثرية المهمة.

 

وأضاف متولي أن قرار تسجيل الأثر رقم 232 لسنة 1992، ويحدها شمالًا شارع الجمهورية، ساحل البحر، وجنوبًا مرفق مياه أبوقير، وشرقًا نادي وفندق القوات المسلحة وغربًا شارع السواحل.

 

وأشار إلى أنه تم إنشاء الطابية في عهد محمد علي باشا، وهي دفاعية مقامة على تل مرتفع تتكون من أسوار داخلية وخارجية ويحيطها من الداخل خندق كبير عميق ويتوصل إليها من خلال قنطرة خشبية تؤدي لمدخل كبير، يتوسط الجهة الشرقية، ويؤدي إلى فناء يتوسطه الحاصل الرئيسي، وتتكون الطابية من حواصل موزعة على مستويين.

 

تقدم متولي بالشكر لاعضاء اللجنة المشاركة في الحملة ولقيادات حي المنتزة ثان علي جهودهم في إظهار الطابية الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق.

 

 

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