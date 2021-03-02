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ديني

حكم قتل القطط بالسم لمضايقتها لنا في البيت.. دار الإفتاء ترد.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:39 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "عندي قطط مضايقاني في البيت ومش عارفة أطردهم فهل يجوز لي وضع السم لقتلهم؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قتل الحيوانات لا يجوز شرعا، ولا يجوز اللجوء إلى قتلها إلا إذا كانت ضارة بالإنسان ولا يوجد وسيلة لدفع هذا الضرر إلا بالقتل.

وأشار إلى أن القطط قد نسلمهم لأحد يستطيع التعامل معهم، أو غلق البيت أمامهم لمنعهم من الدخول.

هل يجوز قتل القطط المفسدة
وُرد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز قتل القطط المُفسدة في البيت؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل أنه لا يجوز قتل الحيوانات ، ويجب دفع الضرر والأذى بأي وسيلة أخرى لا تؤذيه.

حكم قتل الحيوان المريض
أوضح الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، حكم قتل الحيوان المريض غير مأكول اللحم لإراحته، أنه يجب على من لديه حيوان أن يرفق به، لأن الرفق بالحيوان من موجبات الجنة، حيث دخلت امرأة الجنة فى كلب.

وأضاف «جمعة» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم الدين فى قتل الحيوانات التى لا يؤكل لحمها إذا مرضت أو عجزت وأصبحت غير نافعة؟، أنه يجوز قتل الحيوانات التى لا يؤكل لحمها إذا مرضت وعجزت، ولكن ذلك يكون بالقتل الرحيم بشروطه عن طريق الطبيب، وهذا يكون أفضل من عذابه وعدم الإنفاق عليه والذي يفعل ذلك هو الطبيب المختص "البيطري"، وليس أى أحد حتى لا يعذب الحيوان.

وتابع: إن علاج الحيوانات الميئوس من حياتها باهظ الثمن، وقد يتسبب ذلك في خراب مصاريف البيت، فعلى هذا يجوز قتل الحيوان الذي لا يؤكل لحمه قتلًا رحميًا عن طريق الطبيب المختص.
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