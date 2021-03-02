الأوقاف توزع 15901 عمامة أزهرية على الأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع الدفعة التاسعة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم 1500 إمام، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى 15901 عمامة أزهرية حتى تاريخه.









يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة.









وفي سياق آخر، تنطلق الاثنين المقبل، الدورة الأولى في العلوم الشرعية لأئمة الدقهلية في التدريب عن بعد عبر تقنية (zoom)، وتشمل الدورة شرح كتاب قواعد الفقه الكلية .









وتبدأ المحاضرة الأولى الساعة العاشرة صباحًا يوم الاثنين مع الدكتور عبد الله مبروك النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والمحاضرة الثانية الساعة الواحدة ظهرًا مع الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر.









واشترطت الأوقاف أن يلتزم كل متدرب بالآتي:









أن يتواجد المتدرب بمكان مناسب للدراسة باستخدام جهاز لاب توب شخصي مدعوم بكاميرا ومايك وسماعة أو تليفون محمول ويتوافر به خدمة إنترنت قوية.









أن يتواجد المتدرب بمفرده أثناء انعقاد المحاضرة.









عمل حساب شخصي للمتدرب على البرنامج المتفق عليه به الصورة الشخصية والاسم الحقيقي ومراجعة الدعم الفني بإدارة التدريب عن بعد (الشيخ/ محمد عبد الظاهر) في حال وجود أي عائق.









مع بداية المحاضرة يقوم المتدربون بفتح الكاميرات لإثبات الحضور وكذا في نهاية كل محاضرة أو في حال طلب المحاضر ذلك، وغلقها فيما عدا ذلك.









في حالة رغبة المتدربين توجيه أسئلة للمحاضر يتم استخدام خاصية Raise Hand الموجودة بالبرنامج ليقوم المدرب بفتح المايك والسماح بالتحدث.







