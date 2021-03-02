ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ما خدمات الإسعاف الاجتماعي وكيفية التواصل الكترونيا والخط الساخن.. وزيرة التضامن تجيب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:32 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشفت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، تفاصيل خدمة الإسعاف الاجتماعي، مؤكدة أن له رقم خط ساخن ومنصة الكترونية للتواصل أسرع مع الخدمة.
وقالت القباج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج الحقيقة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، إن تم إطلاق مبادرة لتقديم الدعم الطارئ تحت مسمى الإسعاف الاجتماعي.
وأضافت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أن الإسعاف الاجتماعي يهدف إلى رعاية المواطنين ممن يعانون من ظروف صعبة مركبة، مستدركة أن خدمات التضامن الاجتماعي ستتوفر من خلال خط ساخن ومنصة الكترونية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التضامن: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان مجانا خلال رأس السنة

3.5 مليون خط.. «التضامن» تكشف تفاصيل بروتوكول التعاون مع «الاتصالات»

السيسي يوجه بتعزيز آلية الإسعاف الاجتماعي ودعم برامج الصيادين

صيادو البحر الأحمر: اهتمام رأس الدولة بالصياد حلم حققه السيسي لواقع

تدخل فوري للحالات.. التضامن تكشف تفاصيل مبادرة الاسعاف الاجتماعي

التضامن: الرئيس طالب بحلول مستدامة للعمالة غير المنتظمة ولدينا 80 ألف صياد

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة. .. 5 فوائد غير متوقعة لتناول لبان الدكر.. 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد ..كيفية تجنب إصابات الجيم

عاجل.. إصابة مستشار وزيرة الصحة بفيروس كورونا

نشرة أخبار العالم| وزير خارجية قطر في القاهرة.. بايدن يتراجع أمام السعودية ويعاقب روسيا.. تحذير خطير من الصحة العالمية.. والسودان ينتصر على إثيوبيا

الدفع يا المنع.. تفاصيل قرار الفيفا بتغريم الزمالك مليون دولار لصالح أشيمبونج

وزير التعليم: سنعلن نتيجة طلاب صفوف النقل والإعدادية بالدرجات وليس بالتقديرات

من داخل الجيم .. ميرنا نور الدين تخطف قلوب متابعيها بإطلالة رياضية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكلارين 720S تحصل على تعزيزات جديدة بقوة 900 حصان

إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو

شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات