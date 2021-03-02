ما خدمات الإسعاف الاجتماعي وكيفية التواصل الكترونيا والخط الساخن.. وزيرة التضامن تجيب

كشفت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، تفاصيل خدمة الإسعاف الاجتماعي، مؤكدة أن له رقم خط ساخن ومنصة الكترونية للتواصل أسرع مع الخدمة.

وقالت القباج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج الحقيقة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، إن تم إطلاق مبادرة لتقديم الدعم الطارئ تحت مسمى الإسعاف الاجتماعي.

وأضافت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أن الإسعاف الاجتماعي يهدف إلى رعاية المواطنين ممن يعانون من ظروف صعبة مركبة، مستدركة أن خدمات التضامن الاجتماعي ستتوفر من خلال خط ساخن ومنصة الكترونية.











