ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أنا دولة .. مروة ناجي تكشف كواليس أغنيتها الجديدة لمكافحة التحرش .. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:50 م
مروة ناجي
مروة ناجي
Advertisements
هاني حسين
كشفت المطربة مروة ناجي، تفاصيل إصدارها أغنية جديدة باسم «أنا دولة» لمناهضة ومكافحة ظاهرة التحرش .

وقالت مروة ناجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن  " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  اغنية انا دولة تتناول قضية التحرش ".

 وأكملت مروة ناجي:" الناس مستغربة من اسم الاغنية وإحنا حبينا  نواجه  ظاهرة متواجدة في المجتمع بشكل كبير ولكن عن طريق الغناء بجانب حملات التوعية".

ولفتت مروة ناجي:"  علي غزلان  صاحب فكرة الاغنية لمواجهة التحرش وتقديم حلول لتلك الظاهرة، وانتهينا من الاغنية، والمجلس القومي للمرأة رحب بفكرة الأغنية وسوف نطرحها للجمهور قريبا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكلارين 720S تحصل على تعزيزات جديدة بقوة 900 حصان

إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو

شاهد.. السيارة الأكثر مبيعا في السعودية .. سعر ومواصفات