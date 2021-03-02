أنا دولة .. مروة ناجي تكشف كواليس أغنيتها الجديدة لمكافحة التحرش .. فيديو

كشفت المطربة مروة ناجي، تفاصيل إصدارها أغنية جديدة باسم «أنا دولة» لمناهضة ومكافحة ظاهرة التحرش .





وقالت مروة ناجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" اغنية انا دولة تتناول قضية التحرش ".





وأكملت مروة ناجي:" الناس مستغربة من اسم الاغنية وإحنا حبينا نواجه ظاهرة متواجدة في المجتمع بشكل كبير ولكن عن طريق الغناء بجانب حملات التوعية".





ولفتت مروة ناجي:" علي غزلان صاحب فكرة الاغنية لمواجهة التحرش وتقديم حلول لتلك الظاهرة، وانتهينا من الاغنية، والمجلس القومي للمرأة رحب بفكرة الأغنية وسوف نطرحها للجمهور قريبا".



