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سيارات

هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:31 م
هيونداي بايون 2022
هيونداي بايون 2022
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صبري طلبه

كشفت شركة هيونداي الكورية عن احدث اصداراتها في عالم السيارات، و هي النسخة التي جاءت باسم بايون، و تعتبر هذه السيارة هي اصغر اصدارات الصانع الكوري لفئة الكرس اوفر، و كشفت ملامح الاسم عن استهداف الاسواق الاورورية بالتحديد، نسبة إلى مدينة بايون الفرنسية.

 

القياسات الهيكلية للسيارة جاءت بنسبة طول بلغت 4180 مم، و عرض قدر بـ 1775 مم، و بارتفاع 1488 مم، و قاعدة عجلات بلغت نسبتها 2580 مم، أما عن المساحة التخزينية الخلفية فهي تسع لـ 411 لتر.

 

تأتي السيارة بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 98 حصان، و هايبرد بقوة 48 فولت، و عزم دوران يقدر بـ 172 نيوتن/متر، و طرحت أيَا نسخة اخرى بقوة 118 حصان، و بنفس عزم الدوران الخاص بالمحرك السابق، بينما تتصل بنوعان من نواقل الحركة، الأول مانيوال سداسي السرعات، و الاخر أوتوماتيكي الأداء يتكون من 7 سرعات.

 

و بفضل هذه القدرات تستطيع بايون 2022 أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10.3 ثانية، بينما تستغرق نسخة الـ 98 حصان مدة زمنية تقدر بـ 10.7 ثانية.

 

تتوسط قمرة القيادة لـ بايون 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية و انظمة المعلومات و الخرائط بلغ قياسها 8 بوصة، أو 10.25 بوصة، بينما تحتوي على لوحة عدادات رقمية يبلغ قياسها 10.25 بوصة، و من المفترض أن تحتوي من الداخل على باقة اخرى من وسائل الرفاهية، علاوة على وسائل الأمن و السلامة، و برامج التحكم.

 

التصميم الخارجي للسيارة جاء بمصابيح أمامية نحيفة، و كشافات للضباب على جانبي الصادم الأمامي، الذي تمتع بفتحات تهوية متعددة المداخل تعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ضم الصادم الخلفي عواكس ليلية، و مصابيح خلفية متصلة، و سبويلر رياضي أنيق باللون الأسود يتناسب مع سقف السيارة و التطعيمات الخارجية.

 

و من المتوقع أن تأتي بايون 2022 بسعر يبدأ من 23.500 دولار، ما يعادل 89 ألف ريال سعودي.

هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور
هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور
هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور
هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور
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