خاص| ريهام سعيد عن "وادى الجن": دورى في المسلسل مفاجأة

قالت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد في تصريح خاص لـ "صدي البلد " إن بدايه ظهورها في مسلسل وادي الجن سيبدأ من الحلقه المقبلة "الثالثة" .





وأضافت سعيد "تحمست كثيرا للدور وهو مادفعني للعودة مرة أخرى للتمثيل الذي أعشقه وبعد فترة غياب كبيرة .. والذي سأسعى للعودة فيه خلال الفترة المقبلة" .





واختتمت قائلة "دورى في المسلسل مفاجأة ومختلف عن ما قدمته قبل ذلك في الدراما وأتمني أن يلقى إعجاب المشاهدين".



