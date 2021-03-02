ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

5 ساعات مناقشة.. محلية النواب تبحث ملف اشتراطات البناء الجديدة مع الحكومة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:51 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني،  ولجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعا، مساء اليوم الثلاثاء، استغرق 5 ساعات، لمناقشة ودراسة ملف الاشتراطات البنائية الجديدة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.


واستمعت اللجنة المشتركة لوزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن تصور اشتراطات البناء الجديدة، كما استمعت لعشرات النواب الذين شاركوا في الاجتماع من أعضاء اللجنتين، وأعضاء المجلس.


وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اليوم هو اجتماع تاريخي يجسد علاقة التعاون بين مجلس النواب والحكومة في ملفات تراها الحكومة أنه وجب مواجهتها بجدية، ولا يختلف أحد علي طرح عقد جلسات حوار واستماع قبل طرح أي ملفات جديدة خاصة في الملفات والمسائل التي بها تراكمات تاريخية.


وعن تفاصيل الاجتماع، قال السجيني: "الحكومة متقدمة بعدد من الأفكار والإجراءات المتعلقة بالاشتراطات البنائية الجديدة، سواء من حيث الشروط نفسها أو من حيث طريفة استصدار تراخيص البناء، أي الإجراءات المرتبطة باستصدار والحصول علي تراخيص البناء، وما طرح اليوم قسمين، الأول يرتبط بعرض الاشتراطات البنائية المقترح تطبيقها علي المدن بمختلف محافظات مصر، والقسم الثاني، هو طريقة الحصول علي التراخيص والإجراءات الجديدة للتراخيص، ما يعني أن هناك اشتراطات متضمنة الارتفاعات والردود والاستخدامات، وهناك الإجراءات، مثل كيفية الحصول علي الرخصة، مثلا تقدم لمركز تكنولوجي، يتعامل مع منظومة جديدة، وإنشاء وحدات ذات طابع خاص بالجامعات، ودور نقابة المهندسين".


وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "العديد من النواب تحدثوا خلال الجلسة، وهناك اتفاق حول فلسفة ومستهدفات ضبط منظومة العمران في مصر، وأكدنا أن ملف العمران إذا انصلح حاله سوف تنصلح كل الروافد من ثقافة وصحة وتعليم ومرور ومكونات اقتصادية تساعد علي تحقيق التنمية المستدامة، والطروحات التفصيلية مرتبطة بأن عدد من النواب يروا أن تعميم تلك الاشتراطات علي جميع المحافظات من الممكن أن يواجه صعوبة في التطبيق، والحديث كله حول كيفية تطبيق هذه الاشتراطات دون نوع من أنواع التعثر في التطبيق، والنواب أكدوا أهمية احترام المراكز القانونية التي حصلت علي رخصة من الدولة، وعن أهمية فهم مبتدئ السمعة الطيبة للاستثمار، وما يجب أن تقوم به الجهات المعنية في الالتزام بالتراخيص التي أصدرتها، كما تحدثوا عن بعض الإجرءات الجديدة التي تحسن من قوام الإجراءات".


واستطرد، السجيني: "الوزراء تحدثوا عن أن هناك أسقف زمنية لاستصدار التراخيص لن تزيد عن 60 يوما، واخذنا هذه الاشتراطات واستمعنا إلي النواب، واستمعنا إلي أطروحات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، وكل النواب تحدثوا في جلسة استغرقت 5 ساعات، وقدموا مقترحات، والوزراء سجلوا هذه الملاحظات للدراسة".


واختتم حديثه، بقوله: "أخذنا تلك الاشتراطات واتفقنا علي أن أي نائب يريد التقدم بأي مقترح أو رؤية جديدة، يقدمها للجنتي الإدارة المحلية والإسكان، والأسبوع المقبل، ستقوم هيئتا مكتبي اللجنتين بتفريغ هذه المقترحات ومداخلات النواب، وأطروحات الوزراء، وستعدان مشروع مبدئي، نبدأ نتعاون بشأنه من خلال اجتماع آخر مع الحكومة قبل إصدار تقرير بتوصيات نهائية من قبل المجلس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يعلن صدور اشتراطات البناء الجديدة فى يناير ..نواب: يجب أن تتضمن ضرورة منع المخالفات في المستقبل.. ولابد مراعاتها ظروف المكان وكود الارتفاعات

عقوبات مغلظة.. نواب: اشتراطات البناء الجديدة تساهم في الحفاظ على البنية التحتية والإزالة والحبس لمخالفتها

حوكمة العمران في مصر.. الرئيس يتابع الملف أولا بأول.. مدبولي: قريبا الإعلان عن تفعيل اشتراطات وضوابط البناء.. ويؤكد: الحكومة ستطبق النظام بدقة ويسر

برلماني: منظومة التراخيص الجديدة نقلة نوعية للقضاء على العشوائيات

مش الريف أو المدن الجديدة.. الحكومة: اشتراطات البناء الجديد ستطبق على مدن العمران القائم

الحكومة:اشتراطات البناء الجديد ستطبق على مدن العمران القائم وليس على الريف أو المدن الجديدة.. ولا تسري على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ترشيحاتنا

وادي يحرز الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك المصري

انسحبوا فورا .. أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا بسبب تيجراي

إنهم يدعون إلى دين جديد .. مشادة كلامية بين ضيفي أحمد موسى بسبب قانون الأحوال الشخصية

تأجيل عامين وإلغاء التصرفات العقارية.. تعديل 3 تشريعات لحل أزمة الشهر العقاري

لا تلعبوا بالنار.. أول رد من روسيا على العقوبات الأمريكية

لماذا الآن؟.. خبير شأن أفريقي تكشف تفاصيل زيارة مريم الصادق المهدي للقاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور

بسبب مزاد خيري .. عرض نسخة فنية من بورشه تايكان للبيع

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور