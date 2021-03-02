متخصصة منفعلة على الهواء: «قانون الأحوال الشخصية لن ينصف المرأة كما يعتقد بعض الرجال»

قالت ولاء عدلي المحامية والمتخصصة في شئون الأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية لن ينصف المرأة كما يعتقد بعض الرجال، متابعة «إزاي القانون ينصف المرأة ومنحاز لها وهي مش عارفة تثبت الخيانة الزوجية وهي شايفه زوجها مع عشيقته في بيت او فندق ومش عارفة تثبت وهذا لا يعاق عليه القانون لان القانون هنا لابد أن الزوجة لابد أن تثبت زوجها في وضع الزنا في مسكن الزوجية وبالتالي عقوبة الزواج بأخرى أكبر من الزنا».





وتابعت «عدلي» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن

قانون الأحوال الشخصية به مزايا وعيوب، مشيرة إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية توجد به عقوبة على الوالي الذي يزوج أبنته القاصر، وترتيب سن الحضانة للأطفال، ليكون ترتيب الزوج رقم أربعة بدلا من السادس عشر في القانون الحالي، فضلا عن الاستضافة.





وأوضحت المتخصصة في شئون الأحوال الشخصية، أن قائمة المنقولات التي يعاقب عليها الزوج في حالة التبديد أصبحت محكمة الاسرة هي المنوطة في مثل هذه القضايا وليست الجنايات، مضيفة أن النفقة في مشروح القانون حد أدنى للنفقات ، مؤكدة أن الاستضافة من المميزات في مشروع قانون الأحوال الشخصية، و85% من القضايا خلعا .