ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متخصصة منفعلة على الهواء: «قانون الأحوال الشخصية لن ينصف المرأة كما يعتقد بعض الرجال»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:50 م
ولاء عدلي المحامية
ولاء عدلي المحامية والمتخصصة في شئون الأحوال الشخصية
Advertisements
قسم التوك شو
قالت ولاء عدلي المحامية والمتخصصة في شئون الأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية لن ينصف المرأة كما يعتقد بعض الرجال، متابعة «إزاي القانون ينصف المرأة ومنحاز لها وهي مش عارفة تثبت الخيانة الزوجية وهي شايفه زوجها مع عشيقته في بيت او فندق ومش عارفة تثبت وهذا لا يعاق عليه القانون لان القانون هنا لابد أن الزوجة لابد أن تثبت زوجها في وضع الزنا في مسكن الزوجية وبالتالي عقوبة الزواج بأخرى أكبر من الزنا».

وتابعت «عدلي» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن 
قانون الأحوال الشخصية به مزايا وعيوب، مشيرة إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية توجد به عقوبة على الوالي الذي يزوج أبنته القاصر، وترتيب سن الحضانة  للأطفال، ليكون ترتيب الزوج رقم أربعة بدلا من السادس عشر في القانون الحالي، فضلا عن الاستضافة.

وأوضحت المتخصصة في شئون الأحوال الشخصية،  أن قائمة المنقولات التي يعاقب عليها الزوج في حالة التبديد أصبحت محكمة الاسرة هي المنوطة في مثل هذه القضايا وليست الجنايات، مضيفة أن النفقة في مشروح القانون حد أدنى للنفقات ، مؤكدة أن الاستضافة من المميزات في مشروع قانون الأحوال الشخصية، و85% من القضايا خلعا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عقوبة جرائم الزنا بأنواعها وحالات وقف التنفيذ .. تفاصيل

أول مشروع قانون لتغليظ عقوبات ضارب زوجته .. ونواب يطالبون بالسجن ٥ سنوات وغرامة ٥٠ الف جنيه .. ودعوة بحملات توعية للحد من الظاهرة

حالتان تزيد فيهما النفقة وتسقط عن الزوجة وفقا لمشروع القانون الجديد.. تفاصيل

لا يقع الطلاق المتعدد لفظا إلا طلقة واحدة.. تفاصيل جديدة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه .. عقوبة المشاركة في زواج طفل أقل 18 عاما

مع أم ضد قانون الأحوال الشخصية الجديد؟.. تعرف على آراء المصريين .. فيديو

ترشيحاتنا

تصرف فردي خاطئ.. تفاصيل مكالمة وزير التعليم العالي مع أشرف بن شرقي

تصرف غير مقبول .. رئيس جامعة سوهاج: لم نعلم بوجود سؤال «وفاة أشرف بن شرقي» في الامتحان

شاهد.. كيف تبدو «صاحبة أكبر خدود في العالم» قبل وبعد عمليات التجميل

رمضان صبحي .. أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا"

قرار سعودي عاجل بشأن السودان

بعد الاعتداء على مراسل البرنامج .. أحمد موسى يقدم بلاغا للنائب العام.. ويؤكد: مش هسيب حقه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور

بسبب مزاد خيري .. عرض نسخة فنية من بورشه تايكان للبيع

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور