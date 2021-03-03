طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحان القرآن والنحو والصرف .. اليوم

يواصل اليوم الأربعاء، طلاب المعاهد الأزهرية، امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية مشددة.





ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي ، للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، الامتحان في القرآن الكريم، والمواد الشرعية والعربية، على أن يمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.





كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، الامتحان في النحو والصرف والبلاغة والإنشاء والادب والنصوص والمطالعة.





ويؤدي كذلك طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، الامتحان، في النحو والصرف والبلاغة والإنشاء والادب والنصوص.



