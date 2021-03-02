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أخبار العالم

بايدن يعلن خبرا سارا للأمريكيين حول لقاحات كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:43 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل المواطنين البالغين بنهاية مايو المقبل.

قال بايدن في كلمة تلفزيونية: "سأصدر أمرا بضمان حصول كافة العاملين في مجال التعليم على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بنهاية هذا الشهر"، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف: "سنتخذ إجراءات إضافية لضمان سلامة فتح المدارس مجددا".

ودعا بايدن جميع الأمريكيين إلى الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي كي لا يتراجع التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة الفيروس.

ورفض بايدن الإعلان عن موعد محدد لعودة الحياة إلى طبيعتها قائلًا: "لن أحدد موعدا لعودة الأمور لطبيعتها لكن آمل أن يحدث ذلك بنهاية العام".
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