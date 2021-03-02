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أخبار العالم

سوريا .. وفيات كورونا ترتفع إلى 1039 حالة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:56 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السورية عن  تسجيل 54  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

وأوضحت الصحة السورية في بيان لها بحسب شبكة أخبار وطن سوريا ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان ارتفع 15696 إصابة. 

كما رصدت الصحة السورية تعافي 81  حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 9961 .

كما سجلت الوزارة السورية وفاة 7 حالات وفاة جديدة بـ الفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 1039.


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