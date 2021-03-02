سوريا .. وفيات كورونا ترتفع إلى 1039 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.





وأوضحت الصحة السورية في بيان لها بحسب شبكة أخبار وطن سوريا ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان ارتفع 15696 إصابة.





كما رصدت الصحة السورية تعافي 81 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 9961 .





كما سجلت الوزارة السورية وفاة 7 حالات وفاة جديدة بـ الفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد منذ تفشي الفيروس وحتي الان الي 1039.







