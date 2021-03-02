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رياضة

مانشستر سيتي يكتسح ولفرهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون ألبيون بأربعة أهداف مقابل هدف، في  المباراة التي جمعتهما من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ديندانكور أحرز الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 16، بعد فشله في إبعاد تمريرة رياض محرز.

وفي الدقيقة 44، ألغى حكم المباراة هدفًا لمانشستر سيتي عن طريق لابورت، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزنز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني،  عادل كوادي النتيجة لـ ولفرهامبتون في الدقيقة 61.

وأحرز جابريال خيسوس الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 80، أعقبه رياض محرز بالهدف الثالث في الدقيقة 90 قبل أن يعود خيسوس ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 93.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 65 في المركز الأول، وتوقف رصيد ولفز للنقطة 34 في المركز الثاني عشر.

وكشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني فريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - رحيم ستيرلينج - جابريال خيسوس
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