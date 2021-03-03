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أخبار البلد

لقاح جونسون يدخل السباق العالمي للحصول على موافقة كأحادي الجرعة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:08 ص
صدى البلد
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محمد غالي
نجح لقاح جونسون الجديد الفعال ضد فيروس كورونا، في دخول سباق اللقاحات العالمية، بعد الحصول على موافقة من السلطات الصحية البريطانية، كأول لقاح أحادي الجرعة، وقد يلعب دورا في مواجهة الجائحة العالمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أهم مميزات لقاح جونسون الجديد، كما يلي:

- يُعد لقاح جونسون أول لقاح أحادى الجرعة، أي أنّ الحصول عليه سيكون من خلال جرعة واحدة فقط، مقارنة باللقاحات الأخرى التي تحتاج إلى جرعتين في غضون 15 يومًا بين الأولى والثانية.

- جرى تطوير لقاح جونسون الجديد من قبل شركة Janssen Pharmaceuticals، وهي شريك بلجيكي تابع لشركة جونسون آند جونسون العالمية.

- قد يتفوق لقاح جونسون على اللقاحات الأخرى في ألية تخزينه التي لا تتطلب تخزينًا شديد البرودة، مثل لقاح فايزر، ما يجعله خيارًا جيدًا للسلطات الصحية لإمداد المناطق النائية خلال حملات التطعيم.

- تخطط شركة جونسون لتصنيع أكثر من مليار جرعة لتوزيعها على مستوى العالم بحلول نهاية 2021.

- يعتمد اللقاح على التكنولوجيا المعتمدة في لقاح فايزر وموديرنا، والتي تعتمد على الفيروسات الغدّية التي تستخدم الحمض النووي الريبي لإنتاج بروتينًا يسبب استجابة مناعية للحماية من فيروس كورونا الجديد.

- تنتظر شركة جونسون الموافقة على اللقاح الجديد في غضون أسابيع والذي يساعد في حماية الملايين من الإصابة في ظل القفزة الكبيرة التي تشهدها بريطانيا في معدلات الإصابة، كما تخطط الشركة للحصول على موافقة بالاستخدام الطارئ، ليكون ثالث لقاح تدرسه إدارة الغذاء والدواء الامريكية.

ويختلف لقاح جونسون آند جونسون عن اللقاحات الأخرى في ما يلي:

1- يعتمد لقاح جونسون آند جونسون على نواقل من الفيروسات الغدية، فيما يعتمد لقاحا موديرنا وفايزر على تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال، أي استخدام تعليمات جينية من فيروس كورونا لإخبار خلايا الشخص بصنع بروتين سبايك وذلك بدون استخدام فيروس آخر كناقل.

2- يمكن شحن وتخزين لقاح جونسون في المبردات العادية، ما يسهّل عملية توزيعه، أما لقاحا فايزر وموديرنا فيتعين حفظهما في درجة التجمد.

3- التطعيم بلقاحي موديرنا وفايزر على شكل جرعتين، بينما يأتي تطعيم جونسون آند جونسون في جرعة واحدة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة. 
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