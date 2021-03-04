قرية لها تاريخ .. دنديط بالدقهلية إحدى المعالم التاريخية التي لا تنسى

تظل محافظة الدقهلية ذاخرة بالأماكن السياحية والتاريخية والأثرية ومن هذه الأماكن قرية دنديط وهى إحدى القرى التابعة لمركز ميت غمر.

ومن أطلق عليها هذا الاسم الجنود الفرنسيون حيث أنهم كانوا يأتون للفلاحين ويقولون لهم أعطونى بلح ومعنى أعطوني بلح بالفرنسية معناها -don det أى بلد النخيل .





حيثقال الدكتور محمود المحمدى الخبير السياحى أن قرية دنديط شهدت معركة هامة بين المصريين والفرنسيين فى أغسطس 1798 حين أمر نابليون قومندان القليوبية الجنرال مورات لمعاونة دوجا في إخضاع إقليم المنصورة حيث انتقل من بنها إلى ميت غمر في أواخر أغسطس سنة 1798.





وتابع " الجنرال مور قام بمهاجمة بلدة دنديط إحدى بلاد مركز ميت غمر حيث استباح جنوده القرية، وأنزلوا بها وبأهلها الخراب والدمار في سبتمبر من نفس العام ولم يستكن أهالي دنديط لهذا الإرهاب و قاوموا الفرنسيين مقاومة اعتبرت من المفاجآت التي لم يكن يتوقعها الغازي المغتصب، بقيادة الشيخ شاهين فاضطر نابليون بونابرت إلى إصدار أوامره إلى الجنرال لانوس بمساعدة الجنرال مورا على إخماد هذه الثورة والقضاء على مقاومة سكان دنديط واستشهد الشيخ شاهين فى سبتمبر في نفس العام.



