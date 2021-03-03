انتبه .. 7 علامات تسبق الأزمة القلبية

في معظم الأوقات تبدأ الأزمة القلبية ببطء مع شعور بسيط بعدم الراحة والألم ، وتعطي علامات تحذيرية قبل أن تحدث إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بالإسعاف على الفور.





قد تكون هذه علامات تسبق الأزمة القلبية وفقا لموقع "healthline".





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-عدم ارتياح في الصدر ، خاصة في الوسط ، يستمر أكثر من بضع دقائق أو يأتي ويختفي.

-قد يكون الشعور بعدم الراحة مثل ثقل أو امتلاء أو ضغط أو ألم.

-عدم الراحة في الأجزاء العلوية من الجسم مثل الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.

-ضيق في التنفس قد يأتي هذا مع أو بدون انزعاج في الصدر.

-أحاسيس غير عادية مثل التعرق البارد أو الغثيان أو القيء أو الدوار أو الدوخة.

-تميل النساء إلى الشعور بأعراض أكثر غموضًا ، مثل الغثيان أو آلام الظهر أو الفك.

-تسبب الأزمة القلبية عمومًا ألمًا في الصدر لأكثر من 15 دقيقة.